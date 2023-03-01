Deprem bölgesine konteyner desteği

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında, Nevşehir'den afet bölgesine gönderilen yardımlar devam ediyor.

Depremde sonrasında, bölgede çok sayıda bina yıkım ve ağır hazar meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşların bir nebzede olsa saralarını sarabilmek için Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada 6 Şubatta meydana gelen depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda iş makinası ve personel gönderdiklerini söyledi. Duru; “Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrasında 11 ilimiz etkilendi. Deprem sonrasında ilk olarak bölgeye iş makinası ve personel desteğinde bulunduk. Ekiplerimiz halen deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek adına da temin ettiğimiz konteynerleri de deprem bölgesine göndermeye başladık. Deprem bölgesindeki yaralar sarılana kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.