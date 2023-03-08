Depremzedelere yazdığı şiirle yüreklere dokundu

Nevşehir'de gazeteci şair Ayşe Paslanmaz depremzedeler için yazdığı şiiri radyosunda okuyarak yüreklere dokundu.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılmaya çalışırken, Kültür Bakanlığı Halk Şairliğinin yanı sıra gazeteci ve şair Ayşe Paslanmaz'da depremzedeler için 'Milletimiz Yastadır' isimli şiir yazdı.

Nevşehir'de radyosu da olan Paslanmaz yazdığı şiiri radyodan dinleyicileri ile paylaştı. Radyo mikrofonundan şiiri dinleyicileri ile paylaşan paslanmaz “Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş bir çocuk gibidir. Milletin sesi şairler ile anlam bulur. Şairler bir milletin iç sesidir. Bende Türk milletinin duygusuna tercüman olmak istedim” dedi.

Gece şiiri yazarken ağladığını da söyleyen Paslanmaz “6 Şubat'tan beri inanılmaz bir duygu seli içerisindeyim. Arada birkaç satır yazmak istiyorum. Ama boğazım düğümleniyor, elim kımıldamıyor, hiçbir şey yazamıyordum. Aradan birkaç gün geçtikten sonra gece bir anda ilham gelmeye başladı. Uyumaya devam etsem bu şiiri yazamayacaktım. Ağlayarak bu şiiri yazdım” şeklinde konuştu. Radyoda şiiri okuduktan sonra dinleyicilerinden de olumlu tepkiler aldığını söyleyen Paslanmaz “Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından dinleyicilerimiz arayarak tebrik ettiler” dedi.

Devletimizin ve milletimizin bu durumun da üstesinden geleceğini söyleyen Paslanmaz yazdığı şiirle duygularını da açığa çıkarttı.

Ayşe Paslanmaz'ın yazdığı şiir şöyle:

6 Şubat'ta çatır çatır kırıldı faylar,

Bayrağımız yarıda, Türk Milleti yastadır.

İzleri silinmedi, geçmedi günler aylar,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yer yerinden oynadı on bir şehrimiz çöktü,

Büyük, küçük, yaralı, kanlı yaşları döktü,

Yüzyılın felaketi âh! boynumuzu büktü,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yedi nokta yediyle viran oldu şehirler,

Kış ayında savruldu talan oldu şehirler,

Üst üste depremlerle yalan oldu şehirler,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Boğazda hıçkırıklar düğüm düğüm oluyor,

Necip Türk Milletinin, kalbi hüzün doluyor,

Gökkuşağı renkleri inanılmaz soluyor,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yerle bir olmuş her yer sıra sıra enkazdı,

Beklemedi, toprağı taşı, eliyle kazdı,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana,

Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya,

Ah! Kilis, Osmaniye, yıkılır, Şanlıurfa,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Ensar Muhacir gibi onların ziyareti,

Dalga dalga yaşanır “Tek Yürek” bereketi,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Peri Kızı diyor ki, seksen milyonun derdi,

Elinde avucunda az, çok, olanı verdi,

Kardeş kardeşlerine, aşkla gönlünü serdi,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.