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Derinkuyu İlçe Kaymakamı Yeşilyurt'tan Rektör Bağlı'ya ziyaret

Nevşehir’in Derinkuyu İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Nevşehir'in Derinkuyu İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Yeşilyurt'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.


Rektör Bağlı ve Kaymakam Yeşilyurt'un bir süre görüşmesinin akabinde günün anısına karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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