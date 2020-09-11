Derinkuyu'da “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruldu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Vali İnci Sezer Becel'in talimatları sonrasında kadın üretim işletme kooperatifi kuruldu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ilçe ziyaretleri kapsamında Derinkuyu'da kadınlar ile bir araya gelmiş ve kadınların istek ve taleplerini dinlemişti. Kadınların istek ve taleplerinin ardından Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu'ya kadın girişimciler için bir kooperatif kurulmasının talimatını vermesinin ardından Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında Anadokya yani Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Derinkuyu Kaymakamı Kumcu açıklamasında, “Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel'in talimatları doğrultusunda, ilçemiz kadınlarına büyük istihdam ve destek sağlayacak olan “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifimiz” kurulmuştur. İlçemize hayırlı olsun” dedi.