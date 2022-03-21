“Dijital Medyada Dezenformasyon” Çalıştayı Nevşehir'de yapılacak

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından organize edilen “Dijital Medyada Dezenformasyon” konulu panel Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Dijital Medyada Dezenformasyon konusun ele alınacağı panel 23-25 Mart tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Panel hakkında açıklama yapan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Nevşehir Şube Başkanı Can Taşkın, “Dünyada gazetecilik artık dijitalleşiyor. Tüm medya kuruluşlarının birer internet sitesi var. Ayraca yazılı ve görsel medya kuruluşu olmayan bir çok internet haber siteleri mevcut. Bu internet siteleri ile ilgili hükümet tarafından önümüzdeki aylarda çıkması beklenen Dijital Medya Kanununun biran önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu anlamda TİGAD olarak bölge istişare toplantıları düzenlemeye karar verdik. Bu toplantıların birincisi Nevşehir'de yapılacak. Bu toplantının İnternet Medyacılığı konusunda birçok konuya ışık tutacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Can, "Dijital Medya konusunda kesin hüküm içeren bir yasal düzenleme yok. Bu nedenle Dijital Medyada Deformasyon da arttı. Çıkacak olan yeni yasayla hem gazetecilerin, hem de birçok kesimin kanun nezdinde korunması planlanıyor. Nevşehir'de ilkini gerçekleştireceğimiz bu çalıştay bizim gibi Dijital ortamda gazetecilik yapan medya mensupları için çok önemli” dedi. Yapılacak olan panele Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD)'ne bağlı 65 il temsilcisi ve ulusal internet siteleri sahipleri olmak üzere yaklaşık 100 gazetecinin katılması bekleniyor.