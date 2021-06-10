Dilenciliği meslek edinen istismarcılara fırsat verilmiyor

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde 5 ay içerisinde şehir dışından gelen 58 dilenci yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılan dilenciler daha sonra memleketlerine gönderildi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek, dilencilik yapanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma günleri cami önleri başta olmak üzere semt pazarları ile kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşların duygularını istismar ederek yardım isteyen dilencilere geçit verilmiyor. Yapılan denetimlerde yakalanan dilenciler hakkında yasal işlem başlatılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca dilenerek topladıkları paraya el konularak Encümen kararı vasıtasıyla bu para kamuya aktarılıyor.

Çoğunluğu şehir dışından geldikleri belirlenen dilenciler daha sonra memleketlerine gönderiliyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, cadde, sokak ve özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ışıklarda ve kavşaklarda dilenen çocuklara karşı vatandaşları ve araç sürücülerini para vermemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan 153'ü arayarak duygu istismarı üzerinden haksız kazanç sağlayan kişileri ihbar etmelerini, bu konuda vatandaşların kamu görevlilerine yardımda bulunarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini istediler.