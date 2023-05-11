Dinç, köylülerin sorunlarını dinledi

İl Genel Meclis Başkanı Dinç, Belediye Belediye Başkanı Av.Fatih Çiftçi, Gülşehir AK Parti İlçe Başkanı ve Meclis üyeleri ile birlikte Gülşehir İlçesine bağlı, Dadağı, Civelek, Yeniyaylacık, Yüksekli, Âlemli, Eskiyaylacık, Alkan, Yeşilli ve Gümüşkent Köylerini ziyaret etti. Dinç, "Köy ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımız ile hasbihâl ettik, talep ve isteklerini dinledik. Köyümüzün isteklerini en kısa sürede elimizden geldiğince imkânlar dâhilinde yerine getirmeye çalışacağız" ifadelerinde bulundu.