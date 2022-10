Diş Sağlığı merkezi için iş birliği protokolü imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) ile Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında ‘İş Birliği Protokolü' imzalandı.

NEVÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ‘İş Birliği Protokolü' imza törenine, NEVÜ Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren ile Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. İlkay Akün, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat İçen, Dr. Işınsu Alkan ve Fakülte Sekreteri Yalçın Şahin katıldı. Protokolü Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ile birlikte imzalayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, iki kurum arasındaki iş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin; “2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerimizi alarak eğitim hayatına başlayan ve üniversitemizin en genç fakültesi konumunda olan Diş Hekimliği Fakültemiz, uygulama alanlarıyla da ülkemizin en modern ve donanımlı Diş Hekimliği Fakültelerinden birisi. Üniversitesinin bulunduğu şehrin de her anlamıyla sahiplendiği ve hali hazırda Simülasyon Laboratuvarı, Preklinik Laboratuvarı ve Alçı-Akrilik Laboratuvarı bulunan fakültemiz bünyesinde birinci basamak temel ağız, diş sağlığı muayeneleri ve hizmetlerinin gerçekleştirildiği Mediko-Sosyal Ağız ve Diş Sağlığı Birimimiz yer almakta. Tüm bu imkanlar doğrultusunda bu fakültemizde öğrencilerimize bir yandan gerekli eğitimlerini verirken bir yandan da bu laboratuvar ve birimimizle uygulamalı olarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine imkanlar sağlıyoruz. Diğer taraftan Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezimizin gerekli alt yapı donanımını tamamladık ve üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılması için çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu. Aktekin açıklamasının devamında; “Bugün ise üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ile kurumlar arası bilgi alışverişini güçlendirmek, üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ile Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) arasında işbirliklerin yapılması ve burada çalışmakta olan personellerin alanlarına yönelik eğitimlerin, ortak çalışmaların yapılması, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve bu iş birliği çerçevesinde ortak faaliyetler düzenlenmesi amacıyla protokol imzaladık. İmzaladığımız ilgili protokol çerçevesinde her iki kurum olarak birlikte ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler, konferans, sempozyum, seminer ve benzerlerini düzenleme, uygun ortamlarda birlikte tanıtım ve farkındalık sergilikleri (stand) açma ve yayın, poster gibi doküman paylaşımı yapma gibi alanlarda ve ihtiyaç üzerine belirlenecek olan diğer alanlarda iş birliği yapacağız. Bu vesileyle imzalamış olduğumuz protokolün her iki kurum için hayırlara vesile olması dilerken, emeği geçenlere de şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ise sağlık alanında imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek vermiş oldukları destelerden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.