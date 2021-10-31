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Diş sağlığına dikkat çekmek için çocuklara boyama kitabı dağıtıldı

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi, çocuklarda diş sağlığına dikkat çekmek için Nevşehir Nissara AVM’de stant açtı.

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi, çocuklarda diş sağlığına dikkat çekmek için Nevşehir Nissara AVM'de stant açtı.



Kapadokya Üniversitesi tarafından açılan stanta gelen misafirler diş sağlığı konusunda bilgilendirildi. Standı ziyaret eden çocuklara da diş sağlığını anlatan boyama kitabı hediye edildi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi Diş Hekimi Özge Aydın yaptığı açıklamada, “Diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve uygulama merkezimizdeki hizmetlerimizi anlatmak için Nevşehir Nissara AVM' de bir stant açtık. Burada misafirlerimizi diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Standımıza gelen miniklere de boyama kitabi hediye ediyoruz” dedi.

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