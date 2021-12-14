Doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu

Nevşehir'de metruk bir binanın doğal gaz hattındaki kaçak paniğe neden oldu.

Edinilin bilgiye göre Sahil Sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın girişindeki doğal gaz hattı kişi ya da kişilerce kırıldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Patlama ihtimaline karşı itfaiye ve ambulansta hazır bekletildi. Doğal gaz ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan boru hattındaki gazı kesti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.