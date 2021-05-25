Doğu-Batı Dostluk ve Barış rallisi, Kayaşehir'de

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan 'Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'si Ankara'dan Nevşehir'e ulaştı.

Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Nevşehir'de mola verdi. 16 Mayıs'ta, Brüksel'den yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi. Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra dün gece Nevşehir'e gelen katılımcılar, bugün ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek, Vali İnci Sezer Becel ile bir araya geldi.

Vali Becel, makamında ağırladığı konuklarıyla Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ralli araçlarından birisine binen Becel, diğer katılımcılarla şehir turu yaparak Nevşehir Kalesi etekleride bulunan Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir'e geldi. Burada Nevşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli tarafından karşılanan heyet kayadan oyma yamaç yerleşimi tarihi Kayaşehir'i gezdi. Konvoy daha sonra Nevşehir'den ayrıldı.

Ralli, Adana, Mersin, Antalya güzergahının ardından 29 Mayıs'ta Muğla'nın Dalyan ilçesinde sona erecek.