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Dolu yağışı köyleri beyaza bürüdü

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine yağan kısa süreli dolu yağışı köy yollarını adeta beyaza bürüdü.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine yağan kısa süreli dolu yağışı köy yollarını adeta beyaza bürüdü.


Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Mikail köyü yolu ile Kayı köyü yolu arasında aniden bastıran dolu yağışı köylülere zor anlar yaşatırken kısa süreli yağan dolu arazileri beyaza bürüdü. Kısa süre içerisinde yağan dolu adeta kar yağışını andırırken arazilerin beyaza bürünmesi sonrasında ise yoldan geçen vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları fotoğrafladı.

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