Dorsesi devrilen tır alev aldı

Kaza Ankara-Niğde otoyolu Yazıhöyük beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bariyerlere çarpan tırın dorsesi şarampole devrilirken tır da alev aldı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yazıhöyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.