İhlas Haber Ajansı

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Dorsesi devrilen tır alev aldı

Ankara-Niğde otoyolunda meydana gelen kazada tırın dorsesi şarampole devrilirken tır da alev alev yandı.


Kaza Ankara-Niğde otoyolu Yazıhöyük beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bariyerlere çarpan tırın dorsesi şarampole devrilirken tır da alev aldı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yazıhöyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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