Drama etkinliğinde öğrencilerin yüzü güldü

Nevşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile birlikte Nevşehir'e gelerek çeşitli yurtlara yerleştirilen ve okullarda eğitimlerini devam ettiren çocuklar için gerçekleştirilen moral etkinlikleri sürüyor.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travmaları atlatmak ve Nevşehir'deki arkadaşları ile uyum sürecinin hızlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, Drama ve Uygulamalı Tiyatro Öğretmeni Seza Derme tarafından, kaldıkları yurtlarda ve eğitimlerini sürdürdükleri okullarda ziyaret edilen çocuklar için drama etkinliği yapılıyor. Çocukların hayal güçlerini yeniden canlandırma, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüvenlerini arttırma amacıyla yapılan etkinliklerde keyifli saatler geçiren çocuklar, müzik eşliğinde dans edip çeşitli oyunlar oynuyor.