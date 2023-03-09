İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dün çaldı, bugün yakalandı

Nevşehir’de hırsızlık yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

Nevşehir'de hırsızlık yapan şahıs kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre: Jandarma ekipleri Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyünde evden hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri “evden hırsızlık” suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Gülşehir ilçesi Eğrikuyu köyünde “Evden Hırsızlık'' suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs 24 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı


Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.