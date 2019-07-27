Dünyaca ünlü şehir içi turistik turlar yapan Big Bus artık Nevşehir'de

Dünyanın ünlü turizm kentlerinde turistlerin üstü açık otobüslerle şehir turu yapmalarına olanak sağlayan Big Bus, Nevşehir Belediyesi'nin girişimleri ile yakında Nevşehir'de hizmete girecek. Nevşehir ve ilçelerinde 12 ayrı durağı bulunacak olan tur otobüslerinin ilki şehrimize geldi.

Nevşehir'in eğitim, kültür, spor, sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar koyan Nevşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Bu kapsamda Washington, Londra, Berlin, Hong Kong, Sydney, Roma, New York ve Paris gibi dünyanın ünlü turizm şehirlerinde faaliyet gösteren ve turistlerin üstü açık otobüslerle şehir turu yapmalarına olanak sağlayan Big Bus, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın girişimleri sonucu artık Nevşehir'de de hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan ilk otobüs Nevşehir'e geldi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak Nevşehir'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile birlikte otobüsü inceleyen Başkan Rasim Arı, düzenlenecek olan turların Nevşehir'e ve bölge turizmine önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.

DÜNYANIN ÜNLÜ ŞEHİRLERİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Belediye Başkanı Rasim Arı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Big Bus tur otobüsleri için internet üzerinden bilet alacak olan yerli ve yabancı turistlerin Göreme, Göreme Açık Hava Müzesi, Çavuşin, Paşabağ Vadisi, Zelve Vadisi, Avanos, Devrent Vadisi, Ürgüp, Ortahisar, Nevşehir ve Uçhisar Kalesi'ni üstü açık otobüslerle gezebileceklerini kaydetti. Güzergah noktalarında Nevşehir şehir merkezinin de içerisinde olduğu 12 ayrı durağı bulunacak olan otobüsler için hareket merkezinin de yine Nevşehir'de olacağını ifade eden Arı, dünyanın sayılı şehirlerinde gerçekleşen bu turun şehir merkezine yerli ve yabancı turistlerin çekilmesine ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

Arı, “Dünyanın sayılı turizm şehirlerinde gerçekleşen bir aktiviteyi Nevşehir'e kazandırıyoruz. Üstü açık bu otobüslerle düzenlenecek turlar için ciddi manada bir gayret sarf ettik ve sonuçta bölgemize getirmeye ikna ettik. Geçtiğimiz hafta ihalesi tamamlandı.12 tane duraktan oluşuyor. 45 dakika arayla otobüsler kalkacak. Örneğin turistin bindiği otobüs Göreme'deki durakta durdu ve turist orada indi. 45 dakika sonra aynı bileti ile bir sonraki gelen otobüse binebilecek. Otobüsün tur güzergâhındaki 12 duraktan bir tanesi Nevşehir'de. Ayrıca otobüslerin hareket merkezi de yine Nevşehir'de olacak. Bu sayede bölgeye bireysel olarak gelen turistlerin şehir merkezimize gelmesi sağlanacak ve ciddi bir finans kaynağı oluşacak.” dedi.

Dünyanın herhangi bir kentinde bu otobüslere binmek isteyenlerin tek bir internet sitesinden bilet alabildiklerini ve bu sitede bundan böyle Nevşehir-Kapadokya isminin de yer alacağını kaydeden Arı, “Kapadokya veya başka bir bölgede big bus için bilet almak amacıyla siteye girecekler bu sitede şehrimizi de görecek. Bu bize önemli bir tanıtım katkısı sağlayacak. Ciddi bir reklam ve tanıtım yüzümüz olacak.” diye konuştu.

KALE ETRAFI TURİZME AÇILIYOR

Kale etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması için Japonya, Katar ve Çin'den birçok yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Başkan Rasim Arı, ilk etapta Kale etrafındaki belli bir alanın kısa sürede turizme açılacağını açıkladı.

Bu alanın turizme açılması ile birlikte big bus ile Nevşehir il merkezine gelecek olan turistlerin şehir merkezi ile birlikte kale etrafını gezebileceklerini kaydeden Arı, “Bu şehrin istihdam olanaklarının arttırılması için kale bölgesinin turizme açılması yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bunla ilgili bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bunun için Katar, Çin ve Japonya'dan yatırımcılarla görüşüyoruz. Birçoğu şehrimize gelerek incelemelerde bulundu ve Ankara'da ve İstanbul'da bunla ilgili çeşitli toplantılara katıldık. Diğer yandan da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. “ diye konuştu.