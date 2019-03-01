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Dünyanın en büyük yeraltı şehri Çin Devlet TV'sinde anlatılacak

Nevşehir’de ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehri, Çin’in en büyük devlet kanalı olan CGTN TV kanalında yayınlanacak bir belgesel film ile tanıtılacak.

Nevşehir'de ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehri, Çin'in en büyük devlet kanalı olan CGTN TV kanalında yayınlanacak bir belgesel film ile tanıtılacak.


Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi sürecinde ortaya çıkartılan yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alanda yer alan dünyanın en büyük yeraltı şehri sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde de ilgi uyandırmayı sürdürüyor.


Çin'in en büyük devlet TV'si konumundaki CGTN TV kanalında Can Adiloğlu yapımcılığında gerçekleştirilen dünyanın en büyük yeraltı şehri belgeselinin çekimleri tamamlandı.


Belgeselde dünyanın en büyük yeraltı şehrinin büyülü görüntüleri ekranlara yansırken, bölgedeki halen sürdürülen çalışmalar hakkında da Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve bilim adamlarının da görüşlerine yer veriliyor.

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