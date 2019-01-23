Dünyanın en lüks oteli Kapadokya'da

Kapadokya'da bulunan Kayakapı Premium Caves-Cappadocia Otel, Amerika'da yayın yapan bir turizm internet sitesi tarafından dünyanın en lüks oteli seçildi.

ABD'de yayın yapan ve turizm dünyanın en saygın otel ve seyahat değerlendirme sitesi olan tripadvisor 'Travelers Choice 2019' ödüllerini açıklarken dünyanın en lüks otel ödülünü ise Kapadokya'da bulunan Kayakapı Premium Caves Cappadocia otele verdi. Dünyanın en lüks oteli ödülünü kazanan Kayakapı Premium Caves Cappadocia ayrıca dünyanın en iyi dokuzuncu, Avrupa'nın en iyi üçüncü ve Türkiye'nin en iyi birinci oteli ödülünü alırken, en iyi hizmet sunan oteller arasında da dünyanın en iyi sekizinci oteli, Avrupa'nın beşinci ve Türkiye'nin birinci oteli ödüllerini aldı.

Kayakapı Premium Caves Cappadocia Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, aldıkları ödülden memnuniyetlerini dile getirdi. Dinler, “Bugün Kayakapı Premium Caves Cappadocia olarak dünyanın en saygın otel ve seyahat değerlendirme sitesi olan tripadvisor sitesi tarafından dünyanın en lüks oteli seçildik. Bu ödülü hem Türkiye'ye hem Kapadokya'ya hem de Ürgüp'e kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz. Dünyanın en lüks oteli dışında Avrupa'nın en lüks oteli ve Türkiye'nin en lüks oteli, ayrıca dünyanın en iyi dokuzuncu oteli, Avrupa'nın en iyi üçüncü oteli, Türkiye'nin en iyi birinci oteli ödülünü aldık” dedi.

Otel için mahalle restore edildi

Otelin en önemli özelliğinin, otelin bulunduğu mahallenin restore edilmesi olduğunu belirten Dinler, “Kayakapı eski Ürgüp'ün yaşanmışlığı olan bir mahalle. Biz mahalleyi restore ederek günümüz şartlarına uygun hale getirerek insanlara geçmişle bugünün teknolojisini birlikte sunan bir konaklama tesisi oluşturduk. En büyük özelliğimizin de bunun olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.