İhlas Haber Ajansı

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'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Nevşehir’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Nevşehir'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla Nevşehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Şehir girişinde durdurulmak istenen araç polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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