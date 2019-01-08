Eğitim- Bir-Sen'den NEVÜ Rektörü Bağlı'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına yeni seçilen Mustafa Çiftci ve yönetimini makamında ağırlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Başkan Çiftci ve yönetimine yeni görevlerinin tekrar hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulunan Bağlı, kendileriyle bir süre görüştü.

Ziyarette ayrıca Başkan Çiftci, Rektör Bağlı'ya ahşap yakma tekniği ile hazırlanmış tablo ve Eğitim-Bir-Sen'in çıkardığı ‘Eğitime Bakış 2018' konulu bültenini hediye etti.