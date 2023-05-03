‘Ekoturizm' projesi kabul edildi.

Kapadokya Üniversitesinin de ortak olduğu ‘Erasmus+ ile Ekoturizm' Konsorsiyum Projesi kabul edildi.

KÜN'ün proje ortağı olarak yer aldığı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan ‘Ekoturizm' temalı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kalite değerlendirmesinden geçerek başarılı bulundu ve hibe almaya hak kazandı. Yapılan 23 başvuru arasından kabul edilen 4 proje arasına giren ve 5 yıl sürecek olan konsorsiyum projesi başarılı bulunarak akredite edildi. Projede, Doç. Dr. Mehmet Bahar koordinatörlüğünde Kapadokya Üniversitesi, Doç. Dr. Tuna Akçay koordinatörlüğünde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Ülkay Atmaca koordinatörlüğünde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konsorsiyum ortağı oldu.

Konsorsiyumun temel amacı, sürdürülebilir turizm anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik ekoturizm konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu çerçevede, turizm ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının öğrencilerinin tecrübe kazanması hedefiyle öğrenci staj hareketliliklerinin gerçekleştirilmesine ve Kapadokya Üniversitesi personelinin tecrübe paylaşımı ile iş birlikleri tesis edebilmesine yönelik ders verme ve eğitim alma hareketliliği öngörülmektedir.