Eksi 13 derecede kar mesaisi

Ekipler ana caddelerde biriken kar yığınlarının trafikte problem teşkil etmemesi için çalışmalarını sıfırın altında 13 derecede gece saatlerinde de sürdürdü.

Nevşehir'de bir süredir etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehrin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler kentin çeşitli noktalarında iş makineleri yardımı ile kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini şehir merkezi dışında bulunan arazilere taşıdı. Çok sayıda iş makinesi ile gerçekleştirilen çalışmalarda yaya kaldırımlarını da temizleyen belediye ekipleri ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Sıfırın altında 13 derecede gerçekleştirilen çalışmalarda görev alan belediye personellerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, işçilere kolaylıklar diledi. Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Atatürk Bulvarı'nda incelemelerde bulunan Savran, “Karın yağmaya başladığı ilk andan itibaren tüm gücümüzle sahada yer aldık. Kendi iş makinelerimizin yanında kiraladığımız araçlarla ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösterdik. Halende çalışmalarımız sürüyor. Kar yağışı durdu ancak biz durmuyoruz. Dondurucu soğukta büyük bir özveri ile görev yapan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.