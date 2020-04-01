İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El sanatları merkezi Avanos'ta halk sokakları boş bıraktı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşlar yapılan uyarıların ardından sokağa çıkmıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde vatandaşlar yapılan uyarıların ardından sokağa çıkmıyor.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'in Avanos ilçesinde de Avanos Belediyesi, polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar sokağa çıkmıyor. Özellikle Kızılırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşların çokluğu ile dikkat çeken ilçe Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.


Avanos Belediyesi tarafından ise her saat vatandaşların gerekli olmadığı müddetçe evlerinden dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.