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El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor.


Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın son gününde el sanatları merkezi Avanos ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı.


Avanos'ta kısıtlama sonrasında boş kalan cadde ve sokakların yanı sıra Kızılırmak nehri drone ile görüntülendi.

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