Elektronik kelepçe hayat kurtardı

Nevşehir'de elektronik kelepçe ile takip edilen şahıs; mağdur kadının ikametine yaklaştığı sırada merkezden anında müdahale edilerek yakalandı. Olayda; kadın ve çocukları burunları kanamadan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Aile Mahkemesinin 25 Mart tarihli kararı ile teknik yöntemlerle takip kararı verilen İlhan A. ile mağdur Fatma A.'nın izlemesine 25 Nisan tarihinde başlandı. İzleme devam ederken bugün gece saatlerinde İlhan A.'nın cihazından 'Kelepçe Ünite Bağlantısı kesildi ihlali' ve ardından 'Saldırgan Menzilde ihlali' alınması üzerine görevlilerce Fatma A. kayıtlı cep telefonundan aranarak şüphelinin yakın bir alanda olduğu, kendisini güvenli alana alması gerektiği bildirilirken eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak mağdurun ikametine ekip sevk edildi. Fatma A.'nın; İlhan A.'nın kapının önünde olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını ifade etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durum bildirilirken Aile İçi Büro Amirliği görevlileri aranarak bilgilendirildi. Ayrıca İlhan A. da kayıtlı cep telefonundan aranarak bulunduğu yerden uzaklaşması gerektiği konusunda ikna edilmeye çalışıldı.

Emniyet Müdürü İkna Etti

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ise bir süre İlhan A. ile görüştü. İlhan A.'yı ikna eden Loğoğlu evden çıkardığı şahsı makam aracına bindirerek olay yerinden ayrılırken Fatma A. ve evde bulunanlar ise yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.