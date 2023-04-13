EMITT'de Nevşehir standına yoğun ilgi

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan FUARDA Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya ve Nevşehir'de yerini aldı.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerinin yanı sıra yöresel el sanatları ürünleri ve mutfağının tanıtıldığı fuarın açılış günün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Nevşehir standını ziyaret etti. Nevşehir'de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir'in de tanıtıldığı Nevşehir standında, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, ilçe, belde belediye başkanları ve turizmciler ile bir süre sohbet eden Bakan Ersoy, burada çanak yapımını izledi.