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Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi Kasım ayı sonunda bitiyor

2018 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi’nin 2.

2018 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin 2. taksit ödeme süresinin, bu ay bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı.


Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisinin 2018 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresi, Kasım ayı sonu itibariyle sona eriyor.


Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2018 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

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