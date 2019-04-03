Emniyet Müdürü Artunay, Başkan Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Başkan Arı'ya belediye başkanlığı görevinde başarı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Rasim Arı' da, görev yaptığı sürece tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde bulunacaklarını belirterek, Artunay' a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.