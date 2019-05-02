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Emniyet Müdürü Artunay, Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ettiNevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’ ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti


Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü' ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Artunay ve Belediye Başkanı Osman Süslü bir süre sohbet ederken Belediye Başkanı Süslü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Muslu'da eşlik etti.

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