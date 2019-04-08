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Emniyet Müdürü Artunay, “Türk Polis Teşkilatının 174.yılı kutlu olsun”

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Türk Polis Teşkilatının 174.

yılı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Türk Polis Teşkilatımızın 174. yılını kutlamakta olduğumuz bugünde, polisimiz, kahramanlık, fedakarlık ve başarılarıyla milletimizin engin sevgi ve güvenini kazanmanın onur ve gururunu yaşamaktadır dedi.


İl emniyet Müdürü Mehmet Artunay Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Kurulduğu 1845 yılından itibaren sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına uygun olarak, hızlı bir şekilde kendini yenileyen ve geliştiren teşkilatımız, başarılarıyla halkımızın gönlünde haklı bir yer edinmiştir. Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı güler yüzlü, objektif, saydam, eğitimli ve özverili görev anlayışıyla yerine getirmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla halkın sevgi, güven ve desteğini aldık. Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerde insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, aynı inanç ve özveriyle görevlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle teşkilatımızın 174. yılında kahraman şehitlerimiz rahmetle, gazileri, malülleri ve emeklilerimizi minnetle anarken, tüm meslektaşlarımın eş ve çocuklarının kuruluş yıldönümünü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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