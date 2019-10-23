Emniyet'ten NEVÜ öğrencilerine ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu konferans

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında NEVÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile diğer öğrencilere yönelik başta terör ve uyuşturucu olmak üzere zararlı oluşumlara karşı bilgilendirme konferansı düzenliyor.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde bugün başlayan ve iki gün sürecek olan konferansın ilk gününde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları öğrencilerle bir araya geldi. Polis memurları konferansta öğrencilere; ülke aleyhinde yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden başta terör örgütleri olmak üzere tüm zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek ve oluşumlara eleman kazandırma faaliyetlerini engellemek, yapmış oldukları propagandaları etkisiz hale getirmek, gençlik üzerine kurulan tuzakları önlemek, suç örgütlerinin öğrencilerin psikolojik değişimlerinden nasıl faydalandıkları ve gençlerin bunlara karşı nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair bilgiler verdi.