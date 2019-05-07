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Enderun Eğitim Vakfı, yöneticileri Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret eden Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, Arı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, kendilerine teşekkür etti.

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