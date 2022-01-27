Engelli vatandaşın yardımına Ürgüp Belediyesi yetişti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Hamza Kardaş isimli engelli vatandaş, Ürgüp Belediyesi'nin desteği ile sağlığına kavuştu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu gün kalp rahatsızlığı geçiren Hamza Kardaş; Ürgüp Belediyesi'ne ulaştı. Ürgüp Belediyesi'nin engelli taşıma aracı ile Kayseri'ye götürülerek anjio yapılan Hamza Kardaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından Ürgüp'teki evine getirildi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkürlerini ileten Kardaş; "Kalp krizi geçirmişim, bilemiyordum. Kayseri'ye gitmem gerekiyordu. Engelli taşıma aracı sayesinde Kayseri'ye zamanında gittim. Belediye başkanımıza ne kadar teşekkür etsek, minnettar olsak az” dedi. Kayseri'de özel bir hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan Hamza Kardaş, Ürgüp Kavaklıönü mahallesindeki evine getirildi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Sosyal belediyeciliğimizin gereği olarak engelli aracımızı hazır hale getirmiştik. Hepimiz birer engelli adayıyız, keşke ihtiyaç olmasa ama zor günler de hayatın bir parçası. Hamza abimiz de karın yoğun yağdığı bir anda rahatsızlanmış, bize ulaştı, hemen arkadaşları görevlendirdim. Zamanında müdahale ile kısa zamanda sağlığına kavuştu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu yineliyorum” dedi.