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Ercan Kesal'ın imza günü yoğun ilgi gördü

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, usta yönetmen Metin Erksan’ı anlattığı ’Kendi Işığında Yanan Adam’ kitabının tanıtım gününde sevenleri ile bir araya geldi.

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, usta yönetmen Metin Erksan'ı anlattığı 'Kendi Işığında Yanan Adam' kitabının tanıtım gününde sevenleri ile bir araya geldi.


Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla da adından söz ettiren Ercan Kesal, son kitabı “Kendi Işığında Yanan Adam”ın Nissara AVM'de düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kesal, hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

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