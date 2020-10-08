İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erik ağacı Ekim ayında çiçek açtı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacının sonbaharda çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacının sonbaharda çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.


Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacı meyve vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açtı.


Erik ağacının erik vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açmasını gören vatandaşlar erik ağacının bu ayda çiçek açması şaşkınlığa neden olurken vatandaşlar ağaçtan bol bol fotoğraf çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.