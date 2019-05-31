Erzincanlı, okuduğu şiirleriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı

Her akşam Türkiye'nin yakından tanıdığı bir çok yazar ve sanatçıyı Nevşehirlilerle buluşturan Ramazan Etkinliklerinin bu akşamki konuğu TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Dirilişi Ertuğrul'da imam rolünde olan ve buradaki sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitleyen şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda Nevşehirlilerle buluşan Dursun Ali Erzincanlı, Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatını ve İslamiyet'in yayılması sırasında gelişen tarihi olayları şiirsel bir dille yorumladı.

Konserlerinde okuduğu şiirlerin hikâyesini de anlatan Erzincanlı, Nevşehirlilere duygu dolu bir akşam yaşattı.

Erzincanlı'nın, 15 Temmuz hadisesi ve yaşananlara da değinerek şiirlerle şehitlerimizi de yâd ettiği geceye Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.