Esat Kabaklı, 15 Temmuz'da Ürgüp'te konser verecek

Ozan Esat Kabaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ürgüp'te konser verecek.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümünde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Ürgüp'te Esat Kabaklı konseri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz'da saat 10:00'da Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz konulu resim sergisi açılacak. Ürgüp Müftülüğü tarafından da Şehitlerimiz için Musalla Camii'nde hatim ve Mevlid okunacak. Aynı gün içinde İlçe Protokolünün katılımıyla Şehit kabirleri de ziyaret edilecek. 15 Temmuz'da saat 20:30'da Büyük Otel alanında başlayacak 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ürgüp Kaymakamlığı koordinesinde Ürgüp'teki tüm kurumlar iş birliği ile hayata geçirilecek. 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek “Esat Kabaklı Kahramanlık Türküleri” kent merkezinde bulunan büyük otel alanında gerçekleştirilecek. Tüm bölge halkını Esat Kabaklı ile birlikte “Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum” demeye davet eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimize kurulan tuzağı milletimiz boşa çıkardı. 15 Temmuz direnişi dünyada eşine az rastlanan bir direniş olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında yaşadığımız FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişimine milletimiz yek vücut oldu. Tüm millet hıyanete karşı liderinin etrafında birleşti ve demokrasi tarihine geçecek bir direniş sergiledi. Ben böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm hemşehrilerimizi Saat:20.30'da Büyük Otel alanına bekliyoruz. 22.00'de Esat Kabaklı hemşehrilerimizle buluşacak. 15 Temmuz'u asla unutmayacak, unutturmayacağız” diye konuştu.