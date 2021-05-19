Esentepe Mahallesi'ndeki “19 Mayıs Parkı” hizmete açıldı

Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve Nevşehir Belediyesi tarafından yenilenen Nevkur 1 Parkı, milli mücadelenin 102'nci yıl dönümünde '19 Mayıs Parkı' adıyla yeniden hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmaları tamamlanan 19 Mayıs Parkı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Törende, açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran tarafından çocuklara ve gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Açılışta çizgi film karakterlerinin maskotları ile doyasıya eğlenen çocuklara ayrıca gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

Çocuk oyun grubu ve yürüyüş yolları yenilenerek peyzaj çalışması yapılan parkı Vali Becel ve İl Başkanı Kemikkıran ile birlikte gezen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ardından hemen yanındaki Gençlik Parkı'nın yenileme çalışmalarının startını verdi.

Burada da mahalledeki gençler için suni çim saha, basketbol sahası ve yürüyüş yolları yapacaklarını kaydeden Savran, her iki parkında mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Yaz döneminde kentte yeni parklar kazandırmak için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Savran, “Esentepe Mahallemizde bulunan parkın yenilenmesi için mahalle sakinlerimizden yoğun bir talep vardı. Ramazan ayı içerisinde ekiplerimiz burada yoğun bir mesai harcayarak parkımıza bambaşka bir görünüm kazandırdı. Hemen yanında da gençlerimiz için suni çim saha ve basketbol sahasının yapımına başladık. Umarım hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımızda burada güzel vakit geçirirler” dedi.

Mahalle sakinleri de parkın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti ifade erek Başkan Savran'a teşekkür etti.