Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cevher Dudayev Mahallesinde yapılan çalışmada eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca Y.Y., 22 gün tedbir kararı alınmasının ardından kasten yaralama ve tehdit suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.