İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski hakem korona virüse yenik düştü

Nevşehir’de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik yapan eski hakem Murat Bozkurt, korona virüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Nevşehir'de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik yapan eski hakem Murat Bozkurt, korona virüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Nevşehir'de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik ve hakemlik görevinde bulunan faal futbol gözlemcisi 53 yaşındaki Murat Bozkurt, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nevşehir Defterdarlığında yoklama memuru olarak görev yapan Murat Bozkurt evli ve 2 çocuk babasıydı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.