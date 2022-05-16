Nevşehir Dünya'nın En Tanınmış Otomobil Rallilerinden 'Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Rallisi' Kapadokya'dan geçti. 12 Mayıs'ta Türkiye etabının startı verilen 16. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Kapadokya'da verdiği molanın ardından yoluna devam etti.

Bu yıl 16.'sı düzenlenen 'Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne 8 ülkeden gelen 30 araç ve 70 yarışmacı, Türkiye etabı çerçevesinde Kapadokya'da mola verdi. Geleneksel hale gelen rallinin Türkiye ve Nevşehir Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Nevşehir Kapadokya bölgesinde bir gün konaklayan, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Ralli yarışmacıları sırasıyla Niğde, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin-Anamur, Alanya-Antalya'dan geçerek İsrail ve Filistin'den sonra Ürdün'de yarışmayı tamamlayacak.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptığı açıklamada; “Avrupa Birliği Başkanlığımızca doğu batı dostluk grubu rallisinin bu sene 16'sı düzenleniyor. Pandemi nedeniyle bir yıl ara verilmişti. Tekrardan bizim Avrupa'yı Avrupa'daki dostlarımızı Kapadokya'da, misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bir yarıştın yarıştan ziyade kültürler arası işbirliği ve kültür taşıması. Bu yüzden de doğuyu batıya bağlayan rotanın tam da ortasında bulunuyoruz” dedi. Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi organizatörü Nadir Serin de yaptığı açıklamada; “8 ülkeden 30 araçta Almanya'nın Tübingen şehrinden yola çıktık. Sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve sonrasında Türkiye geldik. Şu an Kapadokya'dayız. Kapadokya'yı herkes biliyordur. Ama buraları çıplak gözle görmek daha güzel. Yapılan bu organizasyon Türkiye tanıtımı için çok önemli. Avrupa birliğine girmeyi çok önemseyen 2 milletin buluşması. Umarım bu tür projeler Türkiye'de daha çok olur ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Rallisine katılan araçlar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün araçları kullanarak Ürgüp turu attı. Ralliye katılan yarışmacılara ödev olarak verilen taşlardan yaptığı heykeller de Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e hediye edildi.