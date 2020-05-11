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Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Gülşehir ilçesinde evinin balkonunda saksı içerisinde ekilmiş 16 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan bir ihbar sonrasında şüpheli bir kişinin evinin balkonunda 14 sakı içerisine ekilmiş 16 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından M.T.'nin hırsızlık, basit yaralama suçlarından yakalama kararı ile arandığı tespit edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.T. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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