Fatih Erbakan'dan 'Geçmiş Olsun' mesajı

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Olağan Genel Kurulu'ndan dönenleri taşıyan otobüs Kayseri-Kırşehir karayolu üzerinde devrildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yapılan Yeniden Refah Partisi'nin Olağan Genel Kuruluna katılanları taşıyan Teyfik A.'nın sürücüsü olduğu Süha Turizme ait 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolu Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.