Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki yeni parkın yapımı devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne yapılacak olan park için çalışmalar sürüyor. İçerisinde basketbol ve futbol sahalarının da bulunacağı yeni bir parka belediye ekipleri çeşitli türde çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mahallelerdeki mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kente yeni parklar kazandırıyor. Belediye ekipleri bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yeni bir parkın daha yapımını sürdürüyor. Ersular İlkokulu üzerindeki 5 bin 900 metre kare büyüklüğündeki bir alanda yapılan park içerisinde basketbol ve futbol sahası da bulunacak. Çocuklar için çocuk oyun gruplarının da olacağı parkta mahalle sakinleri için kent mobilyaları yerleştirilecek. Yürüyüş yolları ile birlikte spor kondisyon aletlerinin de bulunacağı park içerisine belediye ekipleri ağaç dikimine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park içerisine türlerinde çeşitli tür ve cinslerde onlarca ağaç dikilecek.