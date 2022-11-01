Fatih Sultan Mehmet mahallesine yeni park

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir süre önce yapımına başlanılan parkta çalışmalar tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mahallelerdeki mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kente yeni parklar kazandırıyor. Belediye ekipleri bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Mahallesine yeni bir park daha kazandırdı.

Daha önce atık vaziyetteki, Ersular İlkokulu üzerindeki 5 bin 900 metre kare büyüklüğündeki bir alanda yapılan park içerisine çocuklar için çocuk oyun grupları ve mahalle sakinleri için kent mobilyaları yerleştirildi.

Yürüyüş yolları ile birlikte spor kondisyon aletlerinin de bulunduğu parka önümüzdeki aylarda basketbol ve futbol sahası da yapılacak.