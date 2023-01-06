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FETÖ adına dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de ’FETÖ/PDY adına Kamu, Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’ suçundan aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de 'FETÖ/PDY adına Kamu, Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçundan aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada; 'FETÖ/PDY adına Kamu, Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçundan toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan T.D. yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.D. tutuklandı.

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