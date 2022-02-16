İhlas Haber Ajansı

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FETÖ operasyonda 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan 1 şüpheli tutuklandı.


Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan 1 şahsın yerini tespit etti. Yapılan operasyonda hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)'' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis bulunan şahıs yakalanarak göz altına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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