FETÖ'dan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen BK. Tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.