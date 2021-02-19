İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filede Nevşehir Belediyespor rahat kazandı

Voleybol Kadınlar 1.

Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Numune Gençlik karşısında 3-0 galip geldi.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubunun 16. haftasında Nevşehir Belediyespor ve Numune Gençlik kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 25-16 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip ikinci sette de zorlanmadı.


İkinci sette rakibine karşı 25-15 gibi farklı bir üstünlük kuran temsilcimiz maçın son setini de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.