Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.S. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.